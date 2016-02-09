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PKK'NIN SÖZDE CİZRE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'NIN SÖZDE CİZRE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 09 Şubat 2016, 16:38
Puan Ver : Pkk'nın Sözde Cizre Sorumlusu Öldürüldü(10/10)12


Cizre'de PKK'lı teröristlere yönelik 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu"nda sona yaklaşıldı.İlçede 575 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çoğu el yapımı patlayıcı tuzaklı 678 barikat kaldırıldı, bölücü örgüt mensuplarının açtığı 242 çukur kapatıldı.



Cudi Mahallesi'ndeki Doğuş ve Narin sokaklar arasında, birkaç binanın bulunduğu dar alanda sıkıştırılan teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar dünden bu yana sürüyor.





CİZRE'DE PKK'YA AĞIR DARBE



PKK'nın ağır darbe aldığı operasyonda örgütün sözde yöneticileri de etkisiz hale getiriliyor.Güvenlik güçlerince önceki günlerde etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve terör eylemlerini organize etmek için ilçeye gönderilen örgütün sözde Cizre sorumlusu, "Mamo" kod adlı Mustafa D'nin (43) de bulunduğu değerlendiriliyor.



Teröristlerden temizlenen evde yapılan aramada ölü bulunan ve Mustafa D. olduğu tahmin edilen PKK'lının çatışmada yaralandıktan sonra söz konusu eve taşındığı düşünülüyor.Operasyonda örgütün sözde yönetici kadrosundan "Havin" kod adlı Kania Ö. ile "General" kod adlı teröristin de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.



Terör örgütü PKK'nın gerek sözde ilçe yöneticilerinin gerekse dağ kadrosundan gelerek ilçedeki saldırılara katılan mensuplarının ağır darbe aldığı operasyonlarda, örgütün "Agir", "Doktor" ve "Dijvar" kod adlı sözde sorumlularının, Kandil'in telsiz çağrılarına yanıt vermediği için kaçtığı ya da etkisiz hale getirildiği değerlendirilirken, "Sipan" kod adlı terörist de yaralandı.



Terör örgütünün uzantısı YPS'nin (Sivil Savunma Birlikleri) sözde Cizre sorumlusu Rüzgar Y, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilmiş, "YPS-Jin"in kuruluş bildirgesini okuyan terörist S.H.K. da kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.








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