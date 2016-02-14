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pkk'nın sorumlusu şanlıurfa'da tutuklandı

PKK'NIN SORUMLUSU ŞANLIURFA'DA TUTUKLANDI

PKK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Ferman kod adlı Enver G. Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde tutuklandı.

Tarih : 14 Şubat 2016, 17:47
Puan Ver : Pkk'nın Sorumlusu Şanlıurfa'da Tutuklandı(8/10)5


PKK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Ferman kod adlı Enver G. Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde tutuklandı.



Suriye'nin PYD denetimindeki Kobani kentinden Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'ne gelirken yakalanan ve terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'nin sözde 'Türkiye hamle sorumlusu' olduğu ileri sürülen Ferman kod adlı Enver G. tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PYD denetimindeki Kobani'den üst düzey bir kişinin Birecik'e kaçak olarak geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sınır hattında geçiş yapılabilecek 12 ayrı noktada önlem aldı. Geçen cuma günü askerler, Konak Mahallesi yakınlarında sınırı geçmeye çalışan 5 kişiyi fark etti. 'Dur' ihtarı üzerine kaçmaya çalışan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.



Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden Suriye uyruklu 4 kişi serbest bırakılarak Suruç'taki çadır kente yerleştirildi. Şüphelilerden 34 yaşındaki Enver G.de ilk ifadesinde Suriye uyruklu olduğunu, Türkiye'ye sığınmak için geldiğini söyledi.








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