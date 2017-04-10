PKK'NIN SIĞINAĞINDAKİ SANDIKTAN ANTİ TANK ROKETİ ÇIKTI
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait içerisinde anti tank roketi bulunan sandık, güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesinin bulunduğu sığınak ele geçirildi.
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak içinde sandıkla gömülen anti tank roketi, güneş paneli ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Karlıova ilçesi Karacehennem ormanları sınırları içerisinde bulunan Kızılağaç Köyü Meşelidalı mezrası kırsalında 'Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-9' operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar