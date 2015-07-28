

Görgü tanıkları ve yetkililerin açıklamasına göre, dün saat 18.00 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Hallaç köyü yakınlarından geçen İran- Türkiye doğalgaz boru hattına PKK tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası meydana gelen patlama büyük bir çukur oluşturdu ve çevrede korkuya yol açtı. Patlamanın ardından başlayan yangının halen devam ettiği belirtilirken, boru hattında güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.







Valilikten yapılan açıklamada, Hallaç Köyü yakınlarında Türkiye-İran doğalgaz boru hattına terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiği, patlama sonucu oluşan yangının kısa sürede söndürdürüldüğü, boru hattı onarıldıktan sonra İran'dan doğalgaz akışının tekrar başlayacağı bildirildi.



