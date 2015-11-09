

Saldırıda yaralanan olmazken, diyaliz ünitesi ile morgda hasar meydana geldi. Polisin, PKK'lıları yakalamak için düzenlediği operasyonda çatışma çıktı.



Cizre'nin Yafes Mahallesi'nden geçen çevre yolundan bugün saat 08.00 sıralarında Devlet Hastanesi'ne giden polis panzerine mahalledeki bir sokaktan PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket mermisi panzer yerine Devlet Hastanesi'nin diyaliz ünitesi ile morguna isabet etti. Saldırı sırasında diyaliz ünetisinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, can kaybının yaşanmadığı saldırıda panik yaşandı. Roket mermisinin isabet etmesi sonucu binada büyük oranda hasar meydana geldi. Saldırının ardından PKK'lıları yakalamak için Yafes Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında mahallede çatışma çıkarken, sık sık silah sesleri duyuldu. Mahallede çatışmalar sürüyor.



