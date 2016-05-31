

Şırnak kent merkezinde PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından güvenlik güçlerince 14 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" sürüyor.







Bahçelievler ve İsmetpaşa mahallerinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, Yeni Mahalle'de teröristlerin "patlayıcı imalathanesi" olarak kullandığı bir ev bulundu.







- Meyve içinde patlayıcı







Evde, PKK'lı teröristler tarafından hazırlanan 44 el yapımı patlayıcı ile kablolarla tuzaklanmış 28 tüp ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler tespit edildi.







Teröristlerin kavun, elma, muz, nar gibi meyvelerin içine çivi ve bilye gibi metal parçaları ile patlayıcı yerleştirdiği, bu patlayıcıları el bombası gibi kullandıkları belirtildi.







PKK'lı teröristlerin tüplerden yaptıkları patlayıcıları kablolarla birbirlerine bağladıkları ve tek bir ateşleme noktasından infilak ettirmeyi planladıkları ortaya çıktı.







Patlayıcı düzeneklerini inceleyen bomba imha uzmanları, bölge boşaltıldıktan sonra patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti.







- Teröristlere "teslim ol" çağrısı yapılıyor