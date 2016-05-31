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PKK'NIN PATLAYICI İMALATHANESİ İMHA EDİLDİ !


PKK'NIN PATLAYICI İMALATHANESİ İMHA EDİLDİ !
Tarih : 31 Mayıs 2016, 12:43
Puan Ver : Pkk'nın Patlayıcı İmalathanesi İmha Edildi !(5/10)2


Şırnak kent merkezinde PKK'lı teröristlerin yakalanması,  patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın  can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin  ardından güvenlik güçlerince 14 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen  Mehmet Çifci Operasyonu" sürüyor.



    Bahçelievler ve İsmetpaşa mahallerinde teröristler ile güvenlik  güçleri arasında çatışmalar devam ederken, Yeni Mahalle'de teröristlerin  "patlayıcı imalathanesi" olarak kullandığı bir ev bulundu.



    - Meyve içinde patlayıcı



    Evde, PKK'lı teröristler tarafından hazırlanan 44 el yapımı patlayıcı  ile kablolarla tuzaklanmış 28 tüp ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler  tespit edildi.



    Teröristlerin kavun, elma, muz, nar gibi meyvelerin içine çivi ve  bilye gibi metal parçaları ile patlayıcı yerleştirdiği, bu patlayıcıları el  bombası gibi kullandıkları belirtildi.



    PKK'lı teröristlerin tüplerden yaptıkları patlayıcıları kablolarla  birbirlerine bağladıkları ve tek bir ateşleme noktasından infilak ettirmeyi  planladıkları ortaya çıktı.



    Patlayıcı düzeneklerini inceleyen bomba imha uzmanları, bölge  boşaltıldıktan sonra patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti.



    - Teröristlere "teslim ol" çağrısı yapılıyor








Etiketler: Pkk  Nın  Patlayıcı  İmalathanesi  İmha  Edildi      haber

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