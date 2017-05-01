

Karın daha tam olarak erimediği bölgede PKK'lılara ait çok sayıda sığınak içerisinde, havan, bixi, mayın gibi ağır silahlar, mühimmat ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.







Beytüşşebap İlçesi yakınlarında bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamında başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar 12'inci gününde devam ediyor. Kuzey Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve örgütün çok sayıda kampı, sığınak ve barınakları bulunan Kato Dağında, bahar mevsimine rağmen zorlu kış mevsimi hükmünü hala hüküm sürüyor. Aşırı kar yağışıyla biriken kar yığınları arasında engebelli ve sarp kayalık Kato Dağı'nda, rahatlıkla hareket kabiliyetine sahip, tam donanımlı özel eğitimli askerler, geceleri de dağda kalarak, kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor. Zorlu ve engebelli arazide ilereleyen askerler, sarp kayalık ve kar yığınlarının olduğu bölgede iş makineleri ile yollar açılarak, askerlerin yoluna devam etmesi sağlanıyor.







kaynak:milliyet