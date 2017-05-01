Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

PKK'NIN O KAMPLARINA UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ GİRİLDİ


PKK'NIN O KAMPLARINA UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ GİRİLDİ
Tarih : 01 Mayıs 2017, 16:33
Puan Ver : Pkk'nın O Kamplarına Uzun Yıllar Sonra İlk Kez Girildi(6/10)7


Karın daha tam olarak erimediği bölgede PKK'lılara ait çok sayıda sığınak içerisinde, havan, bixi, mayın gibi ağır silahlar, mühimmat ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.



Beytüşşebap İlçesi yakınlarında bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamında başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar 12'inci gününde devam ediyor. Kuzey Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve örgütün çok sayıda kampı, sığınak ve barınakları bulunan Kato Dağında, bahar mevsimine rağmen zorlu kış mevsimi hükmünü hala hüküm sürüyor. Aşırı kar yağışıyla biriken kar yığınları arasında engebelli ve sarp kayalık Kato Dağı'nda, rahatlıkla hareket kabiliyetine sahip, tam donanımlı özel eğitimli askerler, geceleri de dağda kalarak, kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor. Zorlu ve engebelli arazide ilereleyen askerler, sarp kayalık ve kar yığınlarının olduğu bölgede iş makineleri ile yollar açılarak, askerlerin yoluna devam etmesi sağlanıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Pkk  Nın  O  Kamplarına  Uzun  Yıllar  Sonra  İlk  Kez  Girildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER