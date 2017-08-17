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PKK'nın, Nusaybin'den Suriye'ye Kazdığı 40 Metrelik Tünel Ortaya Çıktı

PKK'NIN, NUSAYBİN'DEN SURİYE'YE KAZDIĞI 40 METRELİK TÜNEL ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye'nin Kamışlı kentine açılan 40 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı. PKK/PYD tarafından silah aktarımında kullanılmak için kazılan tünel, imha edilecek.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Pkk'nın, Nusaybin'den Suriye'ye Kazdığı 40 Metrelik Tünel Ortaya Çıktı(9/10)5

Mardin Valiliği, MİT ve 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerin ortak yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'nin Kamışlı kentine açılan 40 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH VE MÜHİMMAT TÜNELİ BULUNDU

PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleri tarafından Suriye'den, Nusaybin İlçesi'ne silah, mühimmat aktarımında kullanılmak üzere kazılan tünelle ilgili kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından imha edileceği belirtilen PKK tüneliyle ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

TÜNEL İMHA EDİLECEK

Suriye ile 151.6 km sınırı olan ilimizin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla, Valiliğimiz ve MİT Bölge Daire Başkanlığı koordinesinde ve 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın katkılarıyla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde; 17.08.2017 tarihinde, PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye bölgesinden Nusaybin İlçesine, ülkemize yönelik kadro/silah/mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazılan ve yaklaşık 40 metre uzunluğunda halihazırda kazımı devam etmekte olan bir tünel tespit edilmiş olup tünelin imhasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımızın kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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