PKK'NIN METİNA KAMPI 33 DAKİKADA YERLE BİR EDİLDİ
Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait 6 hedef imha edildi. TSK'dan yapılan açıklamada operasyonun dün 18.23-18.56 saatleri arasında yapıldığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2016 tarihinde, alınan anlık istihbaratı değerlendiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 18.23-18.56 saatleri arasında Irak kuzeyi Metina bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlediği belirtilerek bölgede tespit edilen altı hedefin (BTÖ silah mevzii ve barınağı) ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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