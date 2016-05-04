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PKK'NIN MARMARA SORUMLULARI YAKALANDI


PKK'NIN MARMARA SORUMLULARI YAKALANDI
Tarih : 04 Mayıs 2016, 14:38
Puan Ver : Pkk'nın Marmara Sorumluları Yakalandı(10/10)11


Bursa'da geçen hafta Ulucami yakınında yaşanan canlı bomba olayından sonra aldığı önlemleri daha da artıran Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekipleri, pazar günü Kent Meydanı'nda kutlanan 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında alana giren kişileri teker teker ararken bu noktaların yakınında bulunan ve dikkat çeken hareketlerle şüphe toplayan Mehmet S.'den kimliğini sordu.



Bunun üzerine panik yapan Mehmet S., emniyet müdürlüğünün hemen arkasında bulunan Ahmetpaşa Mezarlığı'na doğru kaçmaya başlayınca yakalandı. Üzerinde örgütsel dökümanlar bulunan Mehmet S.'nin kimliğini araştıran polis bu kişinin PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H'nin sözde Marmara bölge sorumlusu olduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Mehmet S.'den sonra polis terör örgütüne bağlı YPJ'nin sözde Marmara sorumlusu olan Merve T.'yi ve üniversite öğrencisi olan iki arkadaşı Ayten E. ile Ebru Y.'yi de Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 3'ü kadın 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.








Etiketler: Pkk  Nın  Marmara  Sorumluları  Yakalandı    haber

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