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PKK'NIN KULLANDIĞI EVİN BAHÇESİNDEN ÇIKTI!


PKK'NIN KULLANDIĞI EVİN BAHÇESİNDEN ÇIKTI!
Tarih : 14 Nisan 2016, 14:32
Puan Ver : Pkk'nın Kullandığı Evin Bahçesinden Çıktı!(7/10)6


ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için devam eden operasyonlarda PKK'lılar tarafından yollar ile logarların altına ve vatandaşların evlerinin içlerinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.



Ayrıca PKK'lı teröristlerin kullandıkları bir evin bahçesine Hint Keneviri ektikleri tespit edildi.





PKK'lı teröristler, vatandaşların evlerini tahrip ederek duvarlarını geçiş açmak için yıktığı belirtildi. PKK'lı teröristler tarafından yakılarak, yıkılarak terk edilen binalarda; birçok silah, ilaç, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de ele geçirildi. Ayrıca PKK'lı teröristlerin kullandıkları bir evin bahçesine Hint Keneviri ektikleri tespit edildi.








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