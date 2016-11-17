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pkk'nın koridor planına set çekildi

PKK'NIN KORİDOR PLANINA SET ÇEKİLDİ

TSK destekli ÖSO güçleri, DEAŞ'ın denetimindeki stratejik önemdeki El Bab'a kuzeyden bir km kadar yaklaştı.

Tarih : 17 Kasım 2016, 09:48
Puan Ver : Pkk'nın Koridor Planına Set Çekildi(7/10)8


TSK destekli ÖSO güçleri, DEAŞ'ın denetimindeki stratejik önemdeki El Bab'a kuzeyden bir km kadar yaklaştı. ÖSO güçleri, El Kufayr ve Kabbasin köylerini ele geçirerek terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin hem El Bab'a iniş yolunu kesti hem de YPG kontrolündeki Afrin ve Menbiç'i birleştirme planına set çekti.



HALEP'in kuzeyinde, Türkiye sınırından yalnızca 30 kilometre uzakta bulunan stratejik öneme sahip El Bab'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kontrolüne geçmesinde sona yaklaşıldı. Fırat Kalkanı harekâtının 85'inci gününe ilişkin TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, ÖSO güçleri, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'a olan mesafeyi kuzeyde bazı bölgelerde 1 kilometreye kadar indirirdi. ÖSO güçleri, El Bab yakınlarındaki Kabbasin ve El Kufayr köylerinde tamamen kontrolü sağladı.



El Kufayr, El Bab'ın batısında, YPG'nin elinde bulunan Afrin'in ise güneydoğusunda. Kabbasin ise El Bab'ın kuzeydoğusunda, YPG'nin kontrolündeki Menbiç'in güneydoğusunda. YPG güçleri, ÖSO'dan daha hızlı davranıp, bu iki köyü alarak El Bab'ın kapısına dayanma planları yapıyordu. Ancak ÖSO, El Kufayr ve Kabbasin'i ele geçirerek, YPG'nin hem El Bab'a iniş yolunu kesti, hem de Afrin ile Membiç'i birleştirme set çekti. ÖSO'nun El Bab'ı ele geçirmesiyle YPG'nin Türkiye sınırında Kürt koridoru kurma planı büyük darbe alacak. ÖSO'nun Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği alan bin 720 km2'yi bulurken, çatışmalarda 1 muhalif yaşamını yitirdi, 14 muhalif de yaralandı.



 



kaynak:sabah








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