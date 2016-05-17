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PKK'NIN KATLETTİĞİ KÖYLÜLER DEFNEDİLDİ


PKK'NIN KATLETTİĞİ KÖYLÜLER DEFNEDİLDİ
Tarih : 17 Mayıs 2016, 14:00
Puan Ver : Pkk'nın Katlettiği Köylüler Defnedildi(10/10)11


Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettiği saldırıda yaşamını yitiren ve İstanbul Adli Tıp Kurumunda DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda ailelerine teslim edilen 13 kişinin cenazesi, ambulanslarla konvoy halinde Tanışık köyüne getirildi.








Etiketler: Pkk  Nın  Katlettiği  Köylüler  Defnedildi    haber

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