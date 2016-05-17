PKK'NIN KATLETTİĞİ KÖYLÜLER DEFNEDİLDİ
Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettiği saldırıda yaşamını yitiren ve İstanbul Adli Tıp Kurumunda DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda ailelerine teslim edilen 13 kişinin cenazesi, ambulanslarla konvoy halinde Tanışık köyüne getirildi.
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