

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Pülümür ilçesi kırsalında icra edilen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin ÇİL-15 Operasyonu”nda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilen üç teröristten birinin Elazığ Karakoçan sorumlusu “Pale” telsiz kodunu kullanan Emrah Kurt isimli terörist olduğu tespit edildi.







Bölücü terör örgütünde grup sorumlularının kullandığı M- 16 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilen Kurt'un 2008 yılında terör örgütüne katıldığı, Karakoçan bölgesindeki birçok terör eylemini planladığı ve eylemlere bizzat katıldığı öğrenildi.