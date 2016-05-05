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PKK'NIN KARAKOÇAN SORUMLUSU ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ


PKK'NIN KARAKOÇAN SORUMLUSU ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 05 Mayıs 2016, 10:27
Puan Ver : Pkk'nın Karakoçan Sorumlusu Ölü Ele Geçirildi(9/10)10


Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Pülümür ilçesi kırsalında icra edilen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin ÇİL-15 Operasyonu”nda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilen üç teröristten birinin Elazığ Karakoçan sorumlusu “Pale” telsiz kodunu kullanan Emrah Kurt isimli terörist olduğu tespit edildi.



Bölücü terör örgütünde grup sorumlularının kullandığı M- 16 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilen Kurt'un 2008 yılında terör örgütüne katıldığı, Karakoçan bölgesindeki birçok terör eylemini planladığı ve eylemlere bizzat katıldığı öğrenildi.








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