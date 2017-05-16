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PKK'NIN KARADENİZ'DEKİ 4 HEDEFİ


PKK'NIN KARADENİZ'DEKİ 4 HEDEFİ
Tarih : 16 Mayıs 2017, 15:26
Puan Ver : Pkk'nın Karadeniz'deki 4 Hedefi(6/10)3


Bölücü terör örgütü PKK çirkin yüzünü Karadeniz'de bir kez daha gösterdi. Son olarak Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası'nda bu sabah saatlerinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan Jandarma Komando Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Karadeniz bölgesinde yer edinmeye çalışan PKK'lı gruplara karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi yıllardır aralıksız sürüyor. Zorlu kış aylarında Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Ordu kırsallarında PKK'nın yapılanmasına ve giriş-çıkışının engellenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken, 2017 yılının ilk terör eylemi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında gerçekleşti.



 



kaynak:milliyet








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