

Silopi'nin Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki Cudi Dağı'nda bulunan Silopi Elektrik A.Ş.'ye ait termik santrale kömür çıkartan özel bir şirketin şantiyesi bugün sabah saatlerinde bir grup PKK 'lı tarafından basıldı. Şantiyede bulunan 6 iş makinesini yakan grup daha sonra, şantiyedeki 15 işçiyi de yanlarına alarak uzaklaştı. Olayın duyulmasından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ancak işçiler kısa süre alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.