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PKK'nın kaçırdığı köy muhtarı yol kenarında ölü bulundu

PKK'NIN KAÇIRDIĞI KÖY MUHTARI YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

PKK'lı teröristlerce kaçırılan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in, Akşar köyü yakınlarında yol kenarında ölü bulunduğu bildirildi.

Tarih : 09 Kasım 2016, 13:08
Puan Ver : Pkk'nın Kaçırdığı Köy Muhtarı Yol Kenarında Ölü Bulundu(5/10)5


Bitlis'te 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerce kaçırılan  Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in, Akşar köyü yakınlarında ölü bulunduğu  bildirildi.



Hizan Muhtarlar Derneği Başkanı Bedirhan Uğuş, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, teröristlerce kaçırılan Güven'den bir süredir haber alınamadığını  hatırlattı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığını anlatan Uğuş, şöyle  konuştu:



"26 Eylül'de kaçırılan ve o günden bu yana kendisinden haber  alınamayan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in cesedinin Akşar köyü yakınlarında  yol kenarına bırakıldığını öğrendik. Bunun üzerine güvenlik güçlerince düzenlenen  operasyonla cesedi olay yerinden alınarak, Hizan Devlet Hastanesi morguna  getirildi. Buradaki işlemlerin ardından Güven'in cenazesi, otopsi için Van'a  gönderildi."



Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven, 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerce  saat 20.00 sıralarında evinden kaçırılmıştı.



 



kaynak:milliyet








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