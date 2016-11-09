

Bitlis'te 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerce kaçırılan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in, Akşar köyü yakınlarında ölü bulunduğu bildirildi.







Hizan Muhtarlar Derneği Başkanı Bedirhan Uğuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerce kaçırılan Güven'den bir süredir haber alınamadığını hatırlattı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığını anlatan Uğuş, şöyle konuştu:







"26 Eylül'de kaçırılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in cesedinin Akşar köyü yakınlarında yol kenarına bırakıldığını öğrendik. Bunun üzerine güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla cesedi olay yerinden alınarak, Hizan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Buradaki işlemlerin ardından Güven'in cenazesi, otopsi için Van'a gönderildi."







Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven, 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerce saat 20.00 sıralarında evinden kaçırılmıştı.







kaynak:milliyet