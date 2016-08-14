PKK'NIN KAÇIRDIĞI FİKRET ADIYAMAN'A ULAŞILDI
Dün Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kardeşi Naci Adıyaman ile birlikte kaçırılan Fikret Adıyaman'a ulaşıldı.
Fikret Adıyaman'ın korucu ve aynı zamanda AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan kardeşi, bir süre sonra olay yerinin bir kilometre uzağında ölü olarak bulunmuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar