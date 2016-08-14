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PKK'NIN KAÇIRDIĞI FİKRET ADIYAMAN'A ULAŞILDI


PKK'NIN KAÇIRDIĞI FİKRET ADIYAMAN'A ULAŞILDI
Tarih : 14 Ağustos 2016, 22:12
Puan Ver : Pkk'nın Kaçırdığı Fikret Adıyaman'a Ulaşıldı(0/10)


Dün Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kardeşi Naci Adıyaman ile birlikte kaçırılan Fikret Adıyaman'a ulaşıldı.



Fikret Adıyaman'ın korucu ve aynı zamanda AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan kardeşi, bir süre sonra olay yerinin bir kilometre uzağında ölü olarak bulunmuştu.








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