

11 Temmuz 2016'da saat 22.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünü (TEM) telefonla arayan ve kimlik bilgilerini vermek istemeyen bir şahıs ihbarda bulundu.







Şahsın, PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıslar tarafından 10 gün içinde Çorlu'daki 105. Topçu Alayı'na veya alay güzergahındaki, özellikle üst rütbeli askerlerin olduğu araçlara, ilçedeki Trafik Denetleme Büro Amirliği, bölge trafik müdürlüğüne ve Çerkezköy'de bulunan askeri veya polis lojmanlarına yönelik bombalı eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.







Kimliği tespit edilen Mazlum Ç. adlı şahsın Ağrı, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin kırsalında faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bilgi alınmasının ardından şüphelinin, M.H.Ç isimli kişinin Esenyurt'taki ikametinde barındığı, adresin takibe alındığı ve tarife uyan şahsın Küçükçekmece'de otobüsün içindeyken İstanbul TEM görevlileri ile birlikte koordineli olarak gözaltına alındığı kaydedildi.