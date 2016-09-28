O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PKK'NIN İSTANBUL SORUMLUSU TUTUKLANDI


PKK'NIN İSTANBUL SORUMLUSU TUTUKLANDI
Tarih : 28 Eylül 2016, 17:53
Puan Ver : Pkk'nın İstanbul Sorumlusu Tutuklandı(0/10)


11 Temmuz 2016'da saat 22.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünü (TEM) telefonla arayan ve kimlik bilgilerini vermek istemeyen bir şahıs ihbarda bulundu.



Şahsın, PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıslar tarafından 10 gün içinde Çorlu'daki 105. Topçu Alayı'na veya alay güzergahındaki, özellikle üst rütbeli askerlerin olduğu araçlara, ilçedeki Trafik Denetleme Büro Amirliği, bölge trafik müdürlüğüne ve Çerkezköy'de bulunan askeri veya polis lojmanlarına yönelik bombalı eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Kimliği tespit edilen Mazlum Ç. adlı şahsın Ağrı, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin kırsalında faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bilgi alınmasının ardından şüphelinin, M.H.Ç isimli kişinin Esenyurt'taki ikametinde barındığı, adresin takibe alındığı ve tarife uyan şahsın Küçükçekmece'de otobüsün içindeyken İstanbul TEM görevlileri ile birlikte koordineli olarak gözaltına alındığı kaydedildi.








Etiketler: Pkk  Nın  İstanbul  Sorumlusu  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER