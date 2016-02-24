O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pkk'nın ıkby'ye verdiği zarar 100 milyon dolara yükseldi

PKK'NIN IKBY'YE VERDİĞİ ZARAR 100 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

IKBY Hükümeti Sözcüsü Dizayi: - "Petrol sevkiyatı 1 haftadır yapılamıyor. Kürdistan bölgesinin bu süredeki zararı yaklaşık 100 milyon dolardır. Boru hattına saldırıdan PKK'yı sorumlu görüyoruz. PKK daha önce de boruya saldırmış ve üstlenmişti"

Tarih : 24 Şubat 2016, 12:18
Puan Ver : Pkk'nın Ikby'ye Verdiği Zarar 100 Milyon Dolara Yükseldi(8/10)8


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Sefin  Dizayi, Kerkük-Yumurtalık boru hattının 17 Şubat'tan bu yana çalışmadığını  belirterek, "Saldırıdan PKK'yı sorumlu görüyoruz. PKK daha önce de boruya  saldırmış ve üstlenmişti" dedi.



    Dizayi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde  yayımlanan açıklamasında, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının patlatılmasından  terör örgütü PKK'yı sorumlu gördüklerini ifade ederek, "Maalesef bu daha önce de  defalarca kez tekrarlanmıştır. PKK, birkaç gün önce Kürdistan bölgesi ile Türkiye  arasındaki anlaşmaya ilişkin tehditlerde bulunmuştur. Özellikle de doğalgaz  borusuna ilişkin tehditleri ortadadır. Bu da saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğuna  dair açık bir delildir" görüşlerini dile getirdi.



    IKBY hükümetinin, ihraç ettiği petrolden aylık 380 milyon dolar gelir  elde ettiğini aktaran Dizayi, "Bu gelirle yaklaşık 800 milyon dolar tutarındaki  memur maaşlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hükümetin öncelikli amacı memur  maaşlarını temin edebilecek bir eylem planıdır. Ancak maalesef petrol satışları  ve diğer iç gelirler memur maaşlarını karşılayamıyor" diye konuştu.



    Türkiye sınırında PKK tarafından patlatılan boru hattının etrafının  mayınlı olduğunu ve bu nedenle tamiratın uzun sürdüğünü kaydeden Dizayi, "Petrol  sevkiyatı 1 haftadır yapılamıyor. Kürdistan bölgesinin bu süredeki zararı  yaklaşık 100 milyon dolardır" ifadesini kullandı.








Etiketler: Pkk  Nın  Ikby  Ye  Verdiği  Zarar  100  Milyon  Dolara  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER