

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi, Kerkük-Yumurtalık boru hattının 17 Şubat'tan bu yana çalışmadığını belirterek, "Saldırıdan PKK'yı sorumlu görüyoruz. PKK daha önce de boruya saldırmış ve üstlenmişti" dedi.







Dizayi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının patlatılmasından terör örgütü PKK'yı sorumlu gördüklerini ifade ederek, "Maalesef bu daha önce de defalarca kez tekrarlanmıştır. PKK, birkaç gün önce Kürdistan bölgesi ile Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin tehditlerde bulunmuştur. Özellikle de doğalgaz borusuna ilişkin tehditleri ortadadır. Bu da saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğuna dair açık bir delildir" görüşlerini dile getirdi.







IKBY hükümetinin, ihraç ettiği petrolden aylık 380 milyon dolar gelir elde ettiğini aktaran Dizayi, "Bu gelirle yaklaşık 800 milyon dolar tutarındaki memur maaşlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hükümetin öncelikli amacı memur maaşlarını temin edebilecek bir eylem planıdır. Ancak maalesef petrol satışları ve diğer iç gelirler memur maaşlarını karşılayamıyor" diye konuştu.







Türkiye sınırında PKK tarafından patlatılan boru hattının etrafının mayınlı olduğunu ve bu nedenle tamiratın uzun sürdüğünü kaydeden Dizayi, "Petrol sevkiyatı 1 haftadır yapılamıyor. Kürdistan bölgesinin bu süredeki zararı yaklaşık 100 milyon dolardır" ifadesini kullandı.