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pkk'nın hamisi almanya'dan hdp için ilk hamle!

PKK'NIN HAMİSİ ALMANYA'DAN HDP İÇİN İLK HAMLE!

Terör örgütlerinin hamisi Almanya, terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP milletvekillerinin gözaltına alınması gerekçesiyle Türkiye Maslahatgüzarını görüşmeye çağırdı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 15:22
Puan Ver : Pkk'nın Hamisi Almanya'dan Hdp İçin İlk Hamle!(8/10)7


HDP'ye yönelik operasyonların ardından Almanya'dan önemli adım. Alman Dışişleri Bakanlığı, konuyu görüşmek üzere Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını dışişleri konutuna çağırdı.



"SUSMAK DOĞRU OLMAYACAK"



İki ülke arasındaki tarihi ve dostane ilişkiler nedeniyle susmanın doğru olmayacağına vurgu yapılan açıklamada, bu nedenle Türk hükümetinin tutumu konusunda bilgiye ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.



Hiç kimsenin Türkiye'nin terör ve darbeyle mücadele etmesini tartışmadığı kaydedilen Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Ancak bu, politik muhalefetin susturulması ve demir parmaklıklar arkasına atma gerekçesi olamaz" denildi.



CUMHURBAŞKANI ALMANYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmasında, FETÖ'cülerin sığındığı ve iadelerinin kabul edilmediği gerekçesiyle Almanya'ya tepki göstermişti.








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