PKK'NIN HAKURK KAMPINA DÜZENLENEN HAVA OPERASYONUNDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk kampına hava harekatı yapıldığı bildirildi.
7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi karşısında ve Kandil Dağı'nın kuzeyinde yer alan bölgeye düzenlenen operasyonda 7 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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