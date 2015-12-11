

Kandil'de toplanan PKK'nın sözde lider kadrosu örgütün Rusya'dan silah alması için girişimlerde bulunulması kararı aldı.







Sabah'ın haberine göre; Türk istihbarat birimlerinin tespitlerine göre Kandil'deki toplantı 1 Aralık'ta yapıldı.







İÇERİDE CEPHE AÇMA PLANI







Toplantıya Türkiye'nin hava operasyonları yüzünden uzun süredir bir araya gelmeyen PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık katıldı.







OLASI SAVAŞTA RUSYA'YA DESTEK







Zirvede PKK'nın olası bir savaşta Rusya'ya destek vereceği, eylemleri artırıp, içeriden yeni bir cephe açacağı, böylece devletin PKK'nın taleplerini kabul etmek zorunda kalacağı yönünde ihanet planları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca; PKK'ya yakın TV kanalları, gazeteler ve sosyal medya hesaplarından Türk-Rus savaşına zemin hazırlamayı amaçlayan kışkırtıcı yayınlar yapılması kararlaştırıldı.







Türkiye'nin, terör örgütü IŞİD'e destek verdiği yönündeki Rusya açıklamalarının sürekli gündemde tutulması kararı alındı. Bunun yanı sıra örgütün silah ve mühimmat tedariki ile ilgili de kararlar alındı. Bu doğrultuda PKK'nın, Rusya'dan, Suriye kolu PYD'nin silahlı kadrosu YPG üzerinden füze ve anti-tank mayını alması talebinde bulunması kararlaştırıldı. Talep edilecek silahlar arasında yerden havaya füzeler de bulunuyor.