

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, yol kesen PKK mensupları ile köy korucuları arasında çıkan çatışmada bir korucu yaralandı.



Silvan'a bağlı Çatakköprü köyü mevkisinde yol keserek, durdurdukları araçlarda kimlik kontrolü yapan PKK'lılar, Batman'ın Kozluk İlçesi'nden Silvan istikametine giden köy korucularını taşıyan minibüsü durdurmak istedi. Çıkan çatışmada bir köy korucusu ağır yaralandı.







Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde ise çatışmalar nedeniyle 8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Yapılan açıklamada, "Nuh, Cudi, Başak, Barbaros, Yenişehir, Karşıyaka, Şehit Harunboy ve Yeşiltepe Mahalleleri'nde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.