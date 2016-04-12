PKK'NIN GİTARCISI ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü PKK'nın Yüksekova'daki en önemli keskin nişancısı olan ve örgüt içinde "Gitarcı" olarak adlandırılan terörist öldürüldü.
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksekova'dan kaçmaya çalışan örgütün dağ kadrosundan 13 terörist komandolar tarafından kıstırıldı.
Çıkan çatışmada teröristlerin tamamı öldürülürken, yanında gitar kutusu bulunan bir terörist güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.
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