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PKK'NIN GİREMEDİĞİ KÖY!


PKK'NIN GİREMEDİĞİ KÖY!
Tarih : 12 Temmuz 2016, 10:12
Puan Ver : Pkk'nın Giremediği Köy!(9/10)11


PKK'lı teröristler,  Van'ın  Erciş İlçesi'ne bağlı Pay  Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araç ile yaptığı saldırıda şehit olan 1 asker ve 1 köy korucusu toprağa verilirken, şehit köy korucusu Turanbeg Günocak, hayat hikayesi ile dikkat çekti. Çünkü o 1979 yılında memlekitinden ayrılmak zorunda ve Türkiye'yi  vatan bilen binlerce Kırgız Türkünden biriydi.



Turanbeg Günocak'ın yaşadığı Ulupamir Köyü'nün hikayesi 80'li yıllarına dayanıyor. SSCB, 1979 yılında  Afganistan'ı işgal edince, Pamir Yaylası'nda yaşayan Kırgız nüfusunun bir kısmı Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Önce  Pakistan'a göç ettiler. Ancak Pakistan'ın sıcak iklimine alışamadılar. Bunun üzerine Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'ne müracat ederek yardım istediler. Bu istek 1982 yılında kabul edildi. Bin 150 Kırgız uçaklarla Türkiye'ye getirtildi. Önce  Malatya ve Van'a yerleştiler. 1985 yılında ise Turgut Özal'ın talimatı ile  TOKİ Konutları'na geçtiler. Kırgızların isteği ile de köyün adı Ulupamir oldu.



‘Kanımız pahasına...'



Köyün muhtarı Eyüphan Koşar, köylerinin bundan sonraki hikayesini ise şöyle anlatıyor: 1988 yılında  PKK terörü başlayınca, memleketimizi korumak için korucu olduk. Nüfusumuz şu anda yaklaşık 2 bin 500 kadar ve erkeklerin yüzde 90'ı korucudur. PKK terör örgütünün giremediği tek köy bizim köyümüzdür. Kanımız, canımız pahasına PKK'yı sokmadık ve sokmayacağız da.



Oğlu da terörle mücadele ediyor



25 yıldır koruculuk yapan Kırgız Türk'ü Turanbeg Günocak'ın emekliliğine bir ay kalmıştı. Günocak için konuşan köyün muhtarı Eyüphan Koşar, “Tecrübeli bir korucuydu. 5 de çocuğu vardı. 3'ü erkek ve en büyüğü astsubay. O da terör bölgesinde görevli ve PKK ile mücadele ediyor. Diğer çocuklarını okuttu. Kızları üniversite mezunu. Bir oğlu bu yıl lise sonda. Bir tanesi de liseye yeni başladı. Zaten bizim köyümüzün gençlerinin yüzde 90'ı okur. Okuyamayan ise fakirlikten okula gidemez” dedi.








Etiketler: Pkk  Nın  Giremediği  Köy    haber

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