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Pkk'nın Geride Bıraktığı Mühimmatları Bir Bir Ele Geçiriliyor
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PKK'NIN GERİDE BIRAKTIĞI MÜHİMMATLARI BİR BİR ELE GEÇİRİLİYOR


PKK'NIN GERİDE BIRAKTIĞI MÜHİMMATLARI BİR BİR ELE GEÇİRİLİYOR
Tarih : 15 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Pkk'nın Geride Bıraktığı Mühimmatları Bir Bir Ele Geçiriliyor(9/10)11


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 13 Mart 2017 tarihinde, Eruh İlçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca operasyona çıkan güvenlik güçlerine zayiat verdirmek maksadıyla, roketatar mühimmatı gizledikleri ve tuzakladıkları yönünde bilgi elde edilmiştir.



Söz konusu olay ile ilgili olarak operasyon icra edilmiş olup, aynı gün toprağa gizlenmiş vaziyette menşei ve seri numarası tespit edilemeyen 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatı ve 3 adet sevk fişeği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.



 



kaynak:sabah








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