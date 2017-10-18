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PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 10 Terörist Yakalandı

PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON! EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 10 TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 10 terörist gözaltına alındı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Pkk'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 10 Terörist Yakalandı(10/10)6

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında yapının üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Cumhuriyet savcılığının biri ihbar, diğeri planlı olmak üzere PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube tarafından Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Güngören ile biri kent dışında olmak üzere 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında yapının üst düzey sorumlularının da bulunduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda örgütsel dokümana el koyarken, zanlıları sağlık kontrolünün ardından sorgulamak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü. Geri kalan firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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