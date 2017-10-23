PKK'NIN GAYRİRESMİ KOMUTANI BRETT MCGURK'DAN YENİ KATLİAM TALİMATI: CANLI BIRAKMAYIN!
ABD'nin Suriye'deki "sömürge valisi" McGurk, 4 bin 200 sivilin öldürüldüğü Rakka'da yeni katliamların talimatını verdi: Canlı bırakmayın. Onlar Rakka'da ölecekler.
PKK'nın gayriresmi komutanı Brett McGurk, 4 bin 200 sivilin öldürüldüğü Rakka'da yeni katliamların talimatını verdi. Kentte 300 DEAŞ'lı bulunduğunu iddia eden McGurk, "Canlı bırakmayın. Onlar Rakka'da ölecekler. Bizim görevimiz öldürmek" dedi.
"ONLARI ESİR ALMAYIN, ÖLDÜRÜN"
Beyaz Saray'a bağlı sömürge valisi Brett McGurk, 4 bin 200 sivilin ABD uçaklarından atılan bombalar ve PKK kurşunlarıyla öldürüldüğü Rakka'da yeni katliamın işaretini verdi. Viraneye dönen kentte PKK'ya direnen herkesin DEAŞ'lı yaftasıyla öldürüleceği mesajı veren McGurk, emrindeki teröristlere "Onları esir almayın, öldürün" talimatı iletti. McGurk'ün son talimatının gerekçesi ise 'kentte yabancı savaşçıların hâlâ varlık göstermesi'. DEAŞ'lı olduklarını iddia ettiği 300 civarında yabancının, kentte bulunan stadyum ve hastane çevresinde saklandıklarını ileri süren McGurk, "Bizim görevimiz, DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gelenleri yine Suriye'de öldürmek. Eğer onlar Rakka'dalarsa Rakka'da ölecekler" dedi. McGurk'e göre, DEAŞ üyesi yabancıları sağ bırakmamanın en büyük yararı ise 'onların ülkelerine geri dönmesini engellemek'.
YARDIMLAR NİYE ŞİMDİ?
ABD, günde 37 ton bomba yağdırdığı Rakka'yı PKK'nın yeni merkezi yapmaya hazırlanıyor. Buna ilişkin en çarpıcı yorum, Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç'den geldi. Klintseviç, ABD'nin Rakka'ya insani yardım için bütçe ayırarak, Suriye'de Beşar Esed'in kontrolünde olmayan yeni bir merkez kurmaya çalıştığını ifade etti. ABD ve koalisyon ülkelerinin birdenbire Rakka için milyonlarca dolar ve euro ayırdığına dikkat çeken Klintseviç, "Tüm bunların arkasında siyasi bir arka plan olduğu açık. Burada amaç yalnızca koalisyonun barbarca bombardımanlarını saklamak değil. Bana göre, bunun Rakka'yı bir başka Suriye'nin, Esed'in kontrolünde olmayan Suriye'nin yeni merkezi haline getirmek için bölücü bir çaba olduğu çok açık" açıklaması yaptı. Daha önce İngiltere'nin Rakka'ya 'insani yardım sağlanması' için 10 milyon pound (13.2 milyon dolar) ayırdığı belirtilmişti. (Kaynak: Yenişafak)
Kaynak: haberinburada
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