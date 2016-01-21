PKK'NIN FİNANSAL PARA KAYNAĞINA AĞIR DARBE BOTAŞ ZARARIN 4 MİLYON TL DEDİ
Mardin'den ve Diyarbakır'dan geçen BOTAŞ boru hattından 2 milyon 176 bin 525 liralık akaryakıt çalındığı belirlendi.Çalınan akaryakıttan elde edilen paranın terör örgütü PKK'ya aktarıldığı ortaya çıktı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün finansal kaynaklarını yok etmeye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Mardin, Batman, Diylarbakır ve Kahramanmaraş'tan geçen petrol boru hattını delerek ham petrol çeken çeteyi çökertti. Çetenin 9 farklı olayda boru hatlarından toplamda 157 bin, 936 Litre akaryakıt çaldığı tespit edildi. Şebekenin olaylarda kullandığı 7 kamyon, tanker ve çekiciye el konuldu.
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