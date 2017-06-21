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PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE


PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE
Tarih : 21 Haziran 2017, 10:22
Puan Ver : Pkk'nın Finans Kaynağına Büyük Darbe(6/10)6


Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar bulundu. Operasyonda 5 sığınakta 450 kilogram amonyum nitrat ile mühimmat ele geçirildi. Hazro ve Kocaköy'de yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.



Diyarbakır'da narkoterör operasyonunda 4 ton 710 kilogram esrar ele geçirildi. Kentte 6 ilçeye bağlı 104 köydeki bin 528 metrekare alanda, aralarında örgütün bölgedeki elebaşlarının da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması amacıyla sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor.



7 bin 742 güvenlik personelinin katıldığı operasyon kapsamında dün 30 yol kontrol noktasında 133 araç ve 986 kişinin sorgulaması yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 kişiye askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 7 köy ile 2 mezradaki 106 ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Kasten adam öldürme ve suçluyu kayırma şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:milliyet








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