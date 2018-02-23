Emekli Olamayan Bağkur'lu Çiftçiye, Düşük Kredi Verilmesi İçin Protokol İmzalandı
Aşkı İçin Çarşaf Giyerek Kadın Kılığına Giren Genç Yakalandı
İstanbul'da Öldürülen Çiftin Katili: Eşime Muta Nikahı Kıyacaklardı
Afrin'den Güzel Haber! Halk Evlerine Dönmeye Başladı
Bmgk'deki Suriye Oylaması Öncesi Rusya Ateşkesi Kabul Etti
Timsah Balığını Elinden Kaptı, Neye Uğradığını Şaşırdı
Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!
Aksaray'ın Kabusu Kürt Yaşar Yakalandı!
Tavuğa Kekik Diye Bonzai Koyup 1 Kişiyi Öldürmüştü! İşte İstenen Ceza
Yolcular Yumruklar Arasında Kaldı! Otobüs Şoförüne Kano Saldırısı
Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İşte Afrin'e Yaklaşan Ypg Konvoyunun Sonu
Vicdansız Sürücü İple Boynundan Araca Bağladığı Köpeği Böyle Sürükledi
İzmir'de Yanan Kadının Kimliği De Sahte Çıktı
Reyhanlı Davasında Karar Çıktı: 53 Can İçin 53 Kez Müebbet!
Doğu Guta'daki Sivil Katliamı İçin Türkiye'den Rusya Ve İran'a Çağrı
Pkk'nın Ezidileri Zorla Silahlandırıp Savaştırmasına Tepkiler Çığ Gibi
Tsk'nın Operasyon Videosunu Silen Youtube'dan Açıklama!
Fenerbahçe Göz Kamaştırıyor! Derbide Yenilmeyi Unuttular
Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
Taşeron İşçi Sınavının Konuları Belli Oldu

PKK'NIN EZİDİLERİ ZORLA SİLAHLANDIRIP SAVAŞTIRMASINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ


PKK'nın Ezidileri zorla silahlandırıp savaştırmasına tepkiler çığ gibi
Tarih : 23 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Pkk'nın Ezidileri Zorla Silahlandırıp Savaştırmasına Tepkiler Çığ Gibi(7/10)3

Irak'taki Ezidilerin, terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi gençleri zorla silah altına alıp, Suriye'nin Afrin ilçesine gönderip savaştırmasına tepkileri devam ediyor.

"GENÇ EZİDİLERİN AFRİN'E GÖTÜRÜLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim Süleyman, yaptığı açıklamada, Ezidi Ruhani Meclisi'nin, gençlerinin silahlandırılıp Sincar'dan Suriye'ye ve Afrin'e gönderilmesine şiddetle karşı çıktığını, bu durumun da kabul edilemez olduğunu ifade etti. Örgütün ismini kullanmadan imada bulunan Süleyman, "Ezidi kız ve erkek gençlerin silahlı gruplar tarafından Afrin'e gönderilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMU YARDIMA ÇAĞIRDI

Sincar'daki PKK, Haşdi Şabi ve yasa dışı grupların bölgelerinden ivedi bir şekilde çıkarılmasını isteyen Süleyman, bunun için başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olmak üzere, uluslararası toplumun yardımlarına koşmasını talep etti. Süleyman söz konusu silahlı grupların yerine Irak ordusu ve Peşmerge'den oluşan ortak güçlerin Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da konuşlanması gerekiğini söyledi.

SİLAHLI GRUPLAR ŞENGAL'İN İSTİKRARINI TEHDİT EDİYOR

Irak'ın çeşitli bölgelerinden iç göçmen statüsüne düşen Ezidilerin bölgelerine dönememesinden PKK ve diğer silahlı grupları sorumlu tutan Süleyman, "Bu silahlı gruplar, ilçenin istikrarını tehdit ediyor. Ezidiler zorla silah altına alınmak korkusuyla Şengal'e (Sincar) dönmek istemiyor." diye konuştu. Ezidi Ruhani Meclisi, Irak başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Ezidi toplumunu temsil eden yasal bir yapı olarak kabul ediliyor. Ezidiler, bu meclisi dini bir merci kabul edip, burada çıkarılan kararlara uyuyor.

PKK, AFRİN'E EZİDİLERİ GÖNDERİYOR

Sincar'ın eski kaymakamı ve Ezidi Mahma Halil, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü PKK'nın, Irak-Suriye sınırından Afrin'e militan göndermeye başladığını kaydetti. Militanların Afrin'e gönderildiğine ilişkin ellerinde net bilgilerin olduğunu dile getiren Halil, "Şimdiye kadar çok sayıda PKK militanı Şengal'den Irak-Suriye sınır güzergahını kullanarak Afrin'e geçti."dedi.

EZİDİLERDEN SİLAHLI MİLİSLER OLUŞTURULUYOR

PKK'nın yıllardır Sincar'da Ezidi gençleri silah altına almaya çalıştığını hatırlatan Halil, bu duruma ilişin Irak merkezi hükümetini sessiz kalmak suçlayıp, PKK ve diğer silahlı grupların bölgedeki eylemlerine son verilmesi için Birleşmiş Milletler ve Irak merkezi hükümetinden yardım çağrılarına herhangi bir yanıt alamadıklarından yakındı. Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya ve yayılmaya başlamıştı. Örgüt, farklı isimler altında kendi himayesinde, Ezidi militanlardan oluşan silahlı gruplar kurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pkk  Nın  Ezidileri  Zorla  Silahlandırıp  Savaştırmasına  Tepkiler  Çığ  Gibi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER