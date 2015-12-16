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pkk'nın 'evine el koyarız' tehdidi tutmadı

PKK'NIN 'EVİNE EL KOYARIZ' TEHDİDİ TUTMADI

Halkı canlı kalkan yapmak isteyen terör örgütünün "gidenin evine el koyarız" tehdidi tutmadı. Sadece 3 ayda 300 bin kişi bölgeyi terk etti.

Tarih : 16 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : Pkk'nın 'evine El Koyarız' Tehdidi Tutmadı(8/10)9


Güneydoğu'da teröristlerin açtığı hendek ve barikatlar, yaşanan sokak çatışmaları insanları mağdur ediyor. Bölgede yaklaşık 300 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Sur'da ise 6 mahallenin yüzde 90'ı evini terk etti. Vatandaşlar ise isyanda: Her yere hendek kazıp, patlayıcılar yerleştirdiler. Bunlardan dolayı hastamız olduğunda hastaneye götüremiyoruz.



3 AYDA 300 BİN GÖÇ



Terör, Diyarbakır'ın Sur ile Silvan, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yaşayan insanları etkiledi. Sur'da yaklaşık 30 bin, Silopi'de 30 bin, Nusaybin'de 20 bin, Silvan'da 10 bin, Dargeçit'te 5 bin ve Cizre'de 20 bin kişi olmak üzere yaklaşık 115 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, Güneydoğu'da son üç ayda göç edenlerin sayısının 300 bini bulduğunu söyledi.








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