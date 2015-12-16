

Güneydoğu'da teröristlerin açtığı hendek ve barikatlar, yaşanan sokak çatışmaları insanları mağdur ediyor. Bölgede yaklaşık 300 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Sur'da ise 6 mahallenin yüzde 90'ı evini terk etti. Vatandaşlar ise isyanda: Her yere hendek kazıp, patlayıcılar yerleştirdiler. Bunlardan dolayı hastamız olduğunda hastaneye götüremiyoruz.







3 AYDA 300 BİN GÖÇ







Terör, Diyarbakır'ın Sur ile Silvan, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yaşayan insanları etkiledi. Sur'da yaklaşık 30 bin, Silopi'de 30 bin, Nusaybin'de 20 bin, Silvan'da 10 bin, Dargeçit'te 5 bin ve Cizre'de 20 bin kişi olmak üzere yaklaşık 115 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, Güneydoğu'da son üç ayda göç edenlerin sayısının 300 bini bulduğunu söyledi.