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pkk'nın eski yöneticisi örgütü topa tuttu

PKK'NIN ESKİ YÖNETİCİSİ ÖRGÜTÜ TOPA TUTTU

Diyarbakır'da, PKK'nın yöneticiliğini yaptığını ve ağabeyinin de dağda hayatını kaybettiğini iddia eden Metin Oktay, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin son dönemlerde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı basın açıklamasında ortaya çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 26 Aralık 2015, 09:40
Puan Ver : Pkk'nın Eski Yöneticisi Örgütü Topa Tuttu(9/10)6


PKK yöneticiliğinden idamla yargılandığını iddia eden Oktay, Kürt halkının, yüz yıllık cumhuriyet döneminin işlediği zulüm politikalarından, son 15 yıllık özgürlük politikalarına döndüğünü söyledi. PKK'nın ısrarla ve iddia ile zulüm politikalarını farklı yönlerden icra etmeye başladığını kaydeden Oktay, “1990'larda faili meçhul cinayetler ve yargısız infazlar devlet tarafından işlenirken, bugün PKK safları tarafından işlenmektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Selahattin Demirtaş'ın, Pervin Buldan'ın çocukları özel okullarda Avrupa'larda okurken, Diyarbakır'da Vehbi Koç İlkokulu'nu yakarak benim çocuğumun eğitimine engel olmaya çalışıyorlar. Bu engel olmayı da, Selahattin Demirtaş, hendek politikası olarak savunuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.








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