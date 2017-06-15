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PKK'NIN ELEBAŞLARINA OPERASYON


PKK'NIN ELEBAŞLARINA OPERASYON
Tarih : 15 Haziran 2017, 09:22
Puan Ver : Pkk'nın Elebaşlarına Operasyon(10/10)9


Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, bölücü terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, kullanndıkları değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı. Valilik, şu açıklamayı yaptı:



"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp İlçesine bağlı olan; Yaylak Köyü, Ağıllı Köyü, Akdoruk Köyü, İslamköy Köyü, Dolun Köyü, Narlıca Köyü, Kaynakköy Köyü, Ağaçlı Köyü, Aşağı Elmalı Köyü, Çağlayan Köyü, Karpuzlu Köyü, Zeyrek Köyü, Güllük Köyü, Özbek Köyü, Kurudere Köyü, Karaağaç Köyü, Kamışlı Köyü, Çukurca Köyü, Demirli Köyü, Akbulak Köyü, Düzce Köyü, Temren Köyü, Güleç Köyü, Barın Köyü, ve Taşköprü Köyü ile mezralarında) 15 Haziran 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 



 



kaynak:sabah








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