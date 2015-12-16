

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Şehit Er Medet Mat- 2' adıyla düzenlenen ve 14 Aralık günü başlatılan Ağrı Dağı'ndaki operasyona, Sikorsky tipi helikopterler havadan, komandolarla birlikte Ağrı Jandarma Özel Harekat Taburu da karadan destek verdi. Operasyon sırasında Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi'ne bağlı Bulakbaşı Köyü kırsalında şimdiye kadar hiç dikkat çekmeyen çok büyük bir mağara ortaya çıkarıldı.







650 METREKARELİK







Doğal sığınağa güçlükle giren güvenlik görevlileri, stoklanan malzemenin çokluğu karşısında şaşırdı. Bu kadar büyük miktardaki malzemenin nasıl taşındığı ve mağaraya yerleştirildiği konusunu araştıran güvenlik görevlileri, 13 X 50 metre ebadında ve 8 metre yüksekteki mağarada bulunan malzemelerin önce dökümünü yaptı. Mağara ve girişi tekrar kullanılmayacak şekilde yaşam malzemesiyle birlikte imha edilirken, 650 metrekarelik mağarada bulunan malzemenin türü ile miktarı şöyle:







"100 litre sıvı yağ, 190 kilo kuru fasulye, 90 kilo turşu, 420 kilo pirinç, 183 adet İran menşeli peynir, 15'i toprağa gömülü olmak üzere 65 adet damacana su, 50 kilosu toprağa gömülü olmak üzere 200 kilo tuz, 700 kilosu toprağa gömülü olmak üzere 1150 kilo un, 60 kilo çay, 40 kilo zeytin, 20 adet ketçap, 20 adet mayonez, 40 kilo mercimek, 200 adet maya, 50 kilo çerez, 45 kilo salça, 200 kilo bulgur, 10 kilo pekmez, 10 kilo tahin, 20 adet limon tuzu, 480 kilo patates, 250 kilo soğan, 2 kilo baharat, 50 kutu 750 gramlık konserve, 15 kilo kavurma, 200 kilo makarna, 75 kilo nohut, 200 kilosu toprağa gömülü olmak üzere 520 kilo şeker, 23'ü toprağa gömülü olmak üzere 35 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 10 adet piknik tüpü, 12 adet tüp başlığı, 1 adet 4'lü ocak, 1 adet sanayi tipi oacak, 1 adet ekmek pişirmek için kullanılan sac tava, 40 adet bardak,4 adet büyük tencere, 4 adet tepsi, 100 adet tabak, 50 adet çatal, 56 adet bıçak, 12 adet ağrı kesici iğne, 6 adet mide iğnesi, 19 adet serum takımı, 10 adet mide ilacı, 10 adet şurup, 10 adet diş fırçası, 15 takım askeri kamuflaj, 10 adet örgüt giyim malzemesi, 5 adet çeşitli ebatlarda kilim, 12 adet battaniye, 5 adet murç, balyoz, kürek, kazma ve çeşitli tahkimat malzemeleri, 250 metre beyaz naylon, 23 adet met, 15 adet leğen, 24 adet malzeme bidonu, 150 adet boş çuval, 20 adet iğne iplik takımı, 100 metre çadır bağlama ipi, 50 kilo deterjan, 4 şampuan, 15-20 adet deforme olmuş örgütsel doküman, 2 adet ilaçlama pompası, 5 kilo silah bakım yağı."