PKK'NIN DAĞ KADROSUNDAKİ TERÖRİST ÇORUM'DA KISKIVRAK YAKALANDI
Siirt'in Eruh ilçesinde iki yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda yaralanan terörist, Çorum'da yakalandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde iki yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda yaralanan terörist, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.
PKK'NIN DAĞ KADROSUNDAN
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 2016 yılında Eruh'un Akmeşe köyü mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen terörist H.V. yaralandı.
3 SALDIRIYA KATILDI VE SUİKAST EĞİTİMİ ALDI
Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında o dönem tedavi için Irak'ın kuzeyine gönderildiği belirlenen terörist H.V'nin 3 ayrı saldırıya katıldığı, suikast eğitimi aldığı ve Çorum'da olduğu tespit edildi. Başsavcılıkça çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Çorum'da düzenlenen operasyonda yakalanan H.V, soruşturmanın yürütüldüğü Siirt'e getirildi. Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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