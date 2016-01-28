PKK'NIN BÖLGE SORUMLUSU HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık'ta PKK'nın Metina kampına düzenlediği hava operasyonunda, terör örgütü PKK yöneticilerinden Vedat Yoldaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Aralık gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütünün Metina Kampı sorumlusu Vedat Yoldaş'la birlikte, 20'e yakın terörst de etkisiz hale getirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar