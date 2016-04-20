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PKK'NIN BİTLİS YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ!


PKK'NIN BİTLİS YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ!
Tarih : 20 Nisan 2016, 10:11
Puan Ver : Pkk'nın Bitlis Yapılanması Çökertildi!(10/10)11


Etkisiz hale getirilen ve yakalanan PKK'lılar arasında yeşil listeyle aranan ve başlarına birer milyon Türk Lirası ödül konulan teröristlerin de olduğu belirtildi.



BİTLİS BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SÖZDE 'HAÇEREŞ GÜCÜ' ÇÖKERTİLDİ



31 Mart 2016 tarihinde Bitlis - muş bölgesinde güvenlik güçleri PKK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.  Operasyonda 10 PKK'lı etkisiz hale getirilirken 6 PKK'lı yakalandı.  Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bingöl, Muş, Bitlis illerinde çok sayıda terör eyleminden sorumlu, yeşil listeyle aranan ve başlarına birer milyon Türk Lirası ödül konulan PKK'nın sözde Erzurum eyaleti tepe yönetiminde yer alan 'Sinan Devrim' kod isimli PKK'lı Mehmet Hayme yakalandı.  Aynı operasyonda Garzan eyaleti tepe yönetiminde yer alan 'Hemgin Koçer' kod isimli  PKK'lı Cemil Ateş ise etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda Bitlis bölgesinde faaliyet gösteren sözde 'Haçereş Gücü' de çökertildiği belirtildi.



22 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ



Bölgede İHA ve Drone'ların kullanıldığı operasyonlarda, tespit edilen 22 sığınak ve barınak imha edildi.  Yapılan aramalarda  PKK'nın üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3  M-16 Piyade Tüfeği üzerinde dürbünü ile birlikte 2'si keskin nişancı silahı olmak üzere, çeşitli çap ve markalarda toplam 20 uzun namlulu silah, bu silahlara ait 2 bin 500 mühimmat ve 50 şarjör, 3 mühimmatı ile birlikte 2 adet RPG-7 roketatar, 20 adet el bombası, 2 adet dürbün, Kandil'den talimat almak için kullanılan 2 büyük telsiz ve grup içi haberleşmeyi sağlayan 5 küçük telsiz ele geçirildi.



5.5 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ



El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 5 bin 500 kilogram amonyum nitrat, 250 gram C4 patlayıcı, 5 hazırlanmış  el yapımı patlayıcı düzeneği ve bu düzenekleri aktif hale getirmek için devre kartı, 40 tüp, 1150 metre kablo, 290 pil, 5 akü ve bunları şarj etmek için 1 güneş paneli ile 2 adet şarj aleti, örgüt propagandası yapmak maksadıyla kullanılan video kayıt cihazı ve fotoğraf makinası, 2 bin 500 kilogram gıda malzemesi, çok miktarda giyecek ve tıbbi malzeme ile birlikte örgütsel dokümanlar ele geçirildi.








Etiketler: Pkk  Nın  Bitlis  Yapılanması  Çökertildi    haber

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