

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının, vatandaşların evlerini terk etmelerini sağlayıp, kaos ortamı oluşturmak istediği ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, emniyetin gerekli tüm tedbirlerini her zaman aldığını belirterek, “Bu hainlerin amacı kaos ortamı yaratmaktır. Biz dün olduğu gibi bugün de bu hainlere Diyarbakır halkı ile birlikte gerekli cevabı vereceğiz” dedi.







Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Kaynartepe Mahallesi ile çevresindeki bazı caddelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından hayat hızla normalleşirken, terör örgütü PKK mensuplarının ilçede bir kez daha kaos ortamı oluşturmak istediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütünün milisler aracılığıyla, çeşitli yöntemlerle, “Evinizi terk edin, biz yeniden geleceğiz” diyerek, vatandaşlara korku salmaya çalıştığı öğrenildi. Mahalledeki bazı duvarlara, “İntikam alacağız. İhanetin bedeli ağır olacak” yazılarının yazılması da dikkat çekti.







Polis anons yaptı







Söz konusu durum üzerine tedirgin olan vatandaşların sık sık '155' hattına ihbarda bulunduğu da öğrenildi. Bunun üzerine polis, geçtiğimiz günlerde vatandaşları rahatlatmak için, Kaynartepe Mahallesi'nin tamamı, Gürsel Caddesi'nin Cemiloğlu Caddesi'nden Bağlar Dörtyol'a kadar olan bölümü ile Nükhet Coşkun Caddesi'nde zırhlı araçlardan anons yaptı. Anonslarda, “Evlerinizden çıkmayın. Rahat olun, biz yanınızdayız. Amaçları sizlerin evlerinizi terk edip mağdur olmanızı sağlamaktır. Bu sayede kaos ortamı yaratmak istiyorlar” denildi.







“Gerekli önlemleri aldık”







Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve vatandaşın huzur ve güveni için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Taşdan, “Konuyu yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için güvenlik güçlerimiz günün her saatinde görevinin başındadır. Bu konuda da gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz onların yanındayız. En küçük bir tehlikeyi sezmeleri halinde Polis İmdat hattını arasınlar. Güvenlik güçlerimiz anında yanlarında olacaklardır. Korkmasınlar ve korku salmaya çalışanlara karşı da dimdik dursunlar. Bu hainlerin amacı kaos ortamı yaratmaktır. Biz dün olduğu gibi bugün de bu hainlere Diyarbakır halkı ile birlikte gerekli cevabı vereceğiz” dedi.







Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti







Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde 14 Mart gecesi teröristlerin bir anda ortaya çıkarak, durdurdukları aracı yakmaları ve barikat olarak kullanmaları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasakla birlikte geniş kapsamlı operasyon başlatılmış, bir polis şehit olmuş, 16 polis de yaralanmıştı. 16'sı yaralı olmak üzere 23 örgüt mensubunun da yakalandığını operasyonlarda, 70 Kalaşnikof, 6 bixi, 5 keskin nişancı tüfeği, 10 roketatar, 91 el bombası, 22 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba yapımında kullanılan 18 çuval kimyasal toz, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile esrar ele geçirilmiş, 50 barikat kaldırılmış ve 10 çukurun kapatılmıştı.