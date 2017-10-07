İstihbarat, terör örgütünün 'Akdeniz açılımı' için Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya PKK'lı gönderdiğini tespit etti. PKK'lıları getiren gemi, Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralanmış.

Muğla'da iki ayrı operasyonda ortaya çıkarılan PKK'lı grubun, örgütün "Akdeniz açılımı" kapsamında bölgeye geldiği anlaşıldı. İki ay içinde dört kez deniz yoluyla bölgeye gelen PKK'lıların sözde özel kuvvetlerden olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda, son yakalanan PKK'lıları getiren geminin Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından organize edildiği tespit edildi.

ÖRGÜTÜN HEDEFİ "AKDENİZ AÇILIMI"

Yıllardır Karadeniz açılımını gerçekleştirmek için sürekli çaba gösteren terör örgütü PKK'nın aynı zamanda Akdeniz açılımını uygulamaya koymak amacıyla yeni çalışmalara başladığını öğrenen istihbarat birimleri dört aydır bu yöndeki çalışmalarına ağırlık verdi. Örgütün kış üslenmesi faaliyetleri çerçevesinde, ülke içinde farklı bölgelere silahlı grupları kaydırmaya başladığını belirleyen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, dört ay önce önemli bir ipucuna ulaştı.

PKK'NIN YENİ ROTASI

Edinilen bilgilere göre, Kandil'deki PKK yönetimi, Amanoslar'daki kış üslenmesinin yanı sıra batıdaki kentlerde eylemsellik sürecinin başlatılması için öncelikle örgütün özel kuvvetler olarak adlandırılan silahlı gücünden hazırlanan grupların Batı Anadolu'ya gönderilmesi talimatını verdi. Daha önce Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında Amanos örgütlenmesini tamamlayan örgütün, "Akdeniz açılımı" adı verilen faaliyetler kapsamında Batı Anadolu'da oluşturulacak silahlı gücüyle, batı bölgelerini Amanoslar'a kadar uzatmayı hedeflediği anlaşıldı.

2-3 KİŞİLİK GRUPLAR

Böylelikle Kuzey Irak-Afrin-Amanoslar-Batı Toroslar hattıyla Ege ve Akdeniz bölgesinde tutunmayı sağlayıp Kandil'le birleştirmeyi amaçlayan PKK'nın, özel kuvvetlerden 2-3 kişiden oluşan grupları batıya kaydırmaya başladığı belirlendi. Geçmişte, Türkiye dışından gelen kişi ya da grupların çoğunlukla karayolundan otobüsle gönderilmesine karşın bu kez deniz yolu üzerinden Türkiye'ye silahlı grup kaydırılmasının planlandığı saptandı.

BOTLARI ALABORA OLDU

Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başlattığı çalışmalarda, son iki ay içinde dört ayrı grup halinde deniz yoluyla Muğla ve çevresine Lazkiye'den PKK'lı gönderildiği tespit edildi.

İlk grubun, gemi ile geldikten sonra bot ve filikayla karaya çıkması sırasında, botun alabora olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşıldı. Ancak daha sonra üç ayrı grup halinde önce 3, sonra iki kez 4'lü grup halinde PKK'lıların Fethiye ve Köyceğiz bölgesinden karaya çıkmayı başardıklarını belirleyen istihbarat birimleri, iki ayrı grubun birleşmesini önlemek amacıyla operasyon yaptığı öğrenildi.

MİLİS GÜÇLER

Üç grup halinde gelen toplam 11 PKK'lıdan yedi kişilik grubun Köyceğiz'den geldiği anlaşıldı. Yapılan operasyonda örgütün özel kuvvetlerinden beş PKK'lı çatışmada öldürüldü. Öldürülenler arasında Akdeniz açılım grubun sorumlusunun da yer aldığı öğrenildi.

Fethiye'de sağ olarak yakalanan dört kişi içinde yer alan bir özel kuvvet üyesi PKK'lının ağabeyinin milis gücü olarak daha önce bölgede faaliyet yürüttüğü ve operasyon sırasında PKK'lıların kullandığı iki aracı kiraladığı belirlendi.

EL MUHABERAT ORGANİZASYONU

Yapılan araştırmalarda, son grubun üç hafta önce bölgeye ulaştığı belirlendi. Son gelen grubu getiren ve Lazkiye'den yola çıkan geminin Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralandığı saptanırken, gemide de El Muhaberat'ın bir görevlisinin bulunduğu tespit edildi. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada