Terör örgütü PKK/YPG, 2 yıl önce Afrin'de sentetik uyuşturucu hap olan 'Captagon' üretim tesisi kurdu. Terör örgütü, İki Adam mevkiinde kurduğu tesiste üretilen hapları kaçakçılar vasıtası ile Türkiye'ye soktuktan sonra Afrika ülkelerine gönderme planları yaptı.

POLİSTEN BÜYÜK OPERASYONLAR

Emniyet güçleri, Türkiye'ye sokulduktan sonra Kilis-Mersin Taşucu Limanı- Suudi Arabistan hattından Afrika'ya götürülmek istenilen haplara yönelik sıkı tedbirler aldı. Kilis KOM Şubesi, son bir yılda yaptığı 11 planlı operasyonla PYD/YPG'ye ait 14.5 milyon adet hapı ele geçirdi. 29'u Türk, 17'si Suriyeli olmak üzere gözaltına alınan 46 kişiden 19'u tutuklandı.

TESİSLERİ KAPANDI

'Zeytin Dalı Harekâtı'yla, İki Adam bölgesindeki Captagon üretim tesisinin kapandığı öğrenildi. Türkiye geçiş noktalarının tamamen kapatılması nedeniyle terör örgütünün elindeki hapları Afrika ve Avrupa'ya gönderemedikleri belirtildi. Tesisin başında olan Ahmet Muhtar'ın ise kaçtığı bildirildi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada