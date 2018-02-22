Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
Rumlar Açık Açık Tehdit Etti: Pasaportları İptal Ederiz
Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
Belçika'da Silahlı Saldırgan Paniği! Polis Operasyon Başlattı
Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı
Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
Ambulansın Önünü Kamyonla Kesip Sağlıkçılara Saldırdı
Tesla, Avrupa'da Otomotiv Devlerini Geride Bıraktı
Erdoğan'a Suikast Düzenleyenleri Yakalayan Özel Harekatçılar Afrin'de!
Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı
Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek
İttifakın Oy Pusulası Nasıl Olacak? İşte İlk Örnek
Şehit Annesine 2,5 Lira İçin Hakaret Etmişti! İşte İstenen Ceza
Beşiktaş'ın Kara Tablosu Ortaya Çıktı
Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
Ünlü Ekonomist Uyardı: Abd Ekonomisi İflas Etmek Üzere

PKK'NIN AFRİN MAFYASI ORTAYA ÇIKTI! İNFAZLARI LÜKS ÇİFTLİĞİNDE YAPIYOR


PKK'nın Afrin mafyası ortaya çıktı! İnfazları lüks çiftliğinde yapıyor
Tarih : 22 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : Pkk'nın Afrin Mafyası Ortaya Çıktı! İnfazları Lüks Çiftliğinde Yapıyor(5/10)1

Irak, Suriye ve Türkiye'de binlerce çocuğu ailelerinden koparıp ölüme gönderen terör örgütü elebaşıları süper lüks villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri, PKK'nın Afrin'deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröristi bulunan Hayr, elde ettiği kara parayla lüks içinde yaşıyor. Hayr, Afrin genelinde yönettiği 8 ayrı uyuşturucu imalathanesinde 13-18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Dikmetaş, Cinderes, Raco ve Deyrisuvan bölgelerinde yüzlerce dönümlük alanda uyuşturucu ekim ve hasat işlerini yürüten Hayr, klasik araç koleksiyonuyla biliniyor ve tamamı cins atlardan oluşan bir de çiftliğin sahibi.

LÜKS ARAÇLAR VE 5 VİLLA

Terör örgütünün uyuşturucu üretim ve pazarlama ayağında önemli bir yere sahip Abdo Hayr, sosyal medya hesabından PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah ve Suriye'de devlet terörü estiren Beşşar Esed'i övücü konuşma ve paylaşımlar da yapıyor. Terör ve uyuşturucu rantından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları da yapan Hayr'ın, her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillere de meftun Hayr, aynı zamanda atlara olan düşkünlüğü sebebiyle Afrin'de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurdu.

İNFAZLARI DA O YAPIYOR

Afrin'den Güney Afrika'ya dek uzanan uyuşturucu pazarlama tezgahının başında olan isimlerden Abdo Hayr, örgütün infaz emri verdiği militanlara yönelik işkenceleriyle tanınıyor. Muhaliflerin Halep'ten çıkması sonrası Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde yaşayan Kürtleri Afrin'de savaşma konusunda ikna için görevlendirilen Hayr, 2017 yılı başında 3 ay boyunca Halep'te kaldı. PKK-Rejim işbirliğiyle devam eden ikna sürecinde Halep'ten 500'den fazla PKK'lının Afrin'e getirilmesinde başrolü oynadı.

YENİ GÜZERGAH ARIYOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren Mehmetçik ve ÖSO, sınırdan yapılan uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığı kanallarını tamamen kapattı. Kaçakçılık kanalları tıkanan PKK üst yönetimi ise Abdo Hayr'a "Yeni güzergah bul" talimatı verdi. Terör hattında yeni güzergah telaşına düşen Hayr, uyuşturucuyu Fırat Kalkanı bölgesinden Kaibe köyü ve Azez-Siccu üzerinden Mersin-Taşucu'ya ulaştırmaya çalıştı. Ancak alınan önlemler, Hayr'ın yeni planına darbe vurdu. Öncüpınar ve Cerablus bölgelerinde ÖSO bölgelerindeki bağlantıları aracılığıyla uyuşturucu geçirmeye çalışan çeteye ait milyonlarca hap ve zehre güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pkk  Nın  Afrin  Mafyası  Ortaya  Çıktı  İnfazları  Lüks  Çiftliğinde  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER