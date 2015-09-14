

PKK'nın 'kıra dayalıı şehir savaşçılığı' planında 'kır, kent savaşçılığı ve serhildan eylemlerini içeren talimatnamesinde '3 kuvvet' uygulaması şöyle sıralanıyor:







KIR SAVAŞÇILARI: Kırsal kesimdeki PKK'lı terörist sayısı arttırılarak silah bakımından güçlendirilecek.







ŞEHİR SAVAŞÇILARI: Kent içlerinde savaşmak üzere eğitilen gruplar yerleşim birimlerinde görevlendirilecek.







SERHİLDANLAR: Gençlikve kadın örgütlerine dayalı olarak hareket eden sivil itaatsizlik eylemleri arttırılacak.







ALAN HAKİMİYETİ







Terör örgütünün 3 ayaklı 'halk ayaklanması-kurtarılmış bölgeler' planına göre temel hedef arazide 'alan hakimiyeti'nin genişletilmesi olacak. Asıl çatışma alanları ise şehirler olarak belirlendi.