PKK'NIN 3'LÜ HAİN PLANI!
PKK'nın 'kıra dayalıı şehir savaşçılığı' planında 'kır, kent savaşçılığı ve serhildan eylemlerini içeren talimatnamesinde '3 kuvvet' uygulaması şöyle sıralanıyor:
KIR SAVAŞÇILARI: Kırsal kesimdeki PKK'lı terörist sayısı arttırılarak silah bakımından güçlendirilecek.
ŞEHİR SAVAŞÇILARI: Kent içlerinde savaşmak üzere eğitilen gruplar yerleşim birimlerinde görevlendirilecek.
SERHİLDANLAR: Gençlikve kadın örgütlerine dayalı olarak hareket eden sivil itaatsizlik eylemleri arttırılacak.
ALAN HAKİMİYETİ
Terör örgütünün 3 ayaklı 'halk ayaklanması-kurtarılmış bölgeler' planına göre temel hedef arazide 'alan hakimiyeti'nin genişletilmesi olacak. Asıl çatışma alanları ise şehirler olarak belirlendi.
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