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PKK'NIN 3'LÜ HAİN PLANI!


PKK'nın 3'lü hain planı!
Tarih : 14 Eylül 2015, 09:14
Puan Ver : Pkk'nın 3'lü Hain Planı!(10/10)11


PKK'nın 'kıra dayalıı şehir savaşçılığı' planında 'kır, kent savaşçılığı ve serhildan eylemlerini içeren talimatnamesinde '3 kuvvet' uygulaması şöyle sıralanıyor:

 

KIR SAVAŞÇILARI: Kırsal kesimdeki PKK'lı terörist sayısı arttırılarak silah bakımından güçlendirilecek.

 

ŞEHİR SAVAŞÇILARI: Kent içlerinde savaşmak üzere eğitilen gruplar yerleşim birimlerinde görevlendirilecek.

 

SERHİLDANLAR: Gençlikve kadın örgütlerine dayalı olarak hareket eden sivil itaatsizlik eylemleri arttırılacak.

 

ALAN HAKİMİYETİ

 

Terör örgütünün 3 ayaklı 'halk ayaklanması-kurtarılmış bölgeler' planına göre temel hedef arazide 'alan hakimiyeti'nin genişletilmesi olacak. Asıl çatışma alanları ise şehirler olarak belirlendi.








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