PKK'NIN 3 ELEBAŞISI KISTIRILDI
Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde süren operasyondan gelen son dakika bilgisine göre örgütün üç elebaşısının bölgede kıstırıldığı öğrenildi.
Terör örgütü PKK'nın geçiş ve ikmal noktası olarak kullandığı Şırnak Bestler-Dereler'de yoğunlaşan terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin en tepesindeki isimlerin değerlendirmelere göre operasyon, sahalarındaki sıcak gelişmeler ve detaylar şöyle:
BESTLER DERELER'DEN GEÇİYORLARDI
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; çatışmaların Bestler- Dereler'de yoğunlaşması tesadüf değil. Terörist hareketliliğine ilişkin kızılötesi görüntü alınmasıyla operasyon başladı. Irak'ın kuzeyinden gelip Kasrik Boğazı ile Şenoba güzergâhlarını kullanan terörist grupları, Bestler-Dereler'de buluşup dinlenerek, ikmal sağladıktan sonra farklı noktalara dağılıyordu. Sıcak temasın sağlandığı ve teröristlerin ağır kayıp verdikleri iki grup, geçiş güvenliğini sağlayan öncü gruplardı.
ELEBAŞI OLAN ÜÇ TERÖRİST BÖLGEDE
Şırnak kırsalında, PKK'nın bölge sorumlusu dedikleri 3 teröristin bulunduğu belirlendi. Bunlardan biri sözde Botan sorumlusu İskan Akyüz. Bir mağarada kıstırılıp öldürülen teröristin Akyüz'ün doktoru olduğu tespit edildi. İskan Akyüz'ün cesedine ise ulaşılamadı. Akyüz'ün bombardıman sırasında parçalanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Üst düzey yetkili, "Cesedi parçalandı, bu yüzden ulaşamadık. 2-3 güne akıbeti belli olur. Bu terörist konuşmadan duramaz, telsiz kestirmelerinden sonuç çıkar" dedi. Güvenlik güçlerinin sahada karış karış aradığı bir diğer isim, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri saldırılarının talimatını veren 'Porsipi' kod adlı terörist. Bunun da bölgede çembere alındığı vurgulanıyor. PKK'nın en yaşlı mensubu olan sözde Diyarbakır sorumlusu 'Porsipi', yıllardır dağlarda talimatlar veriyor. 'Murat' kod adlı üçüncü terörist de bölgede. Yetkililer de sahadaki güvenlik güçleri de, "Üçünü de alacağız" diyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar