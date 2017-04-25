

Terör örgütü PKK'nın geçiş ve ikmal noktası olarak kullandığı Şırnak Bestler-Dereler'de yoğunlaşan terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin en tepesindeki isimlerin değerlendirmelere göre operasyon, sahalarındaki sıcak gelişmeler ve detaylar şöyle:







BESTLER DERELER'DEN GEÇİYORLARDI







Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; çatışmaların Bestler- Dereler'de yoğunlaşması tesadüf değil. Terörist hareketliliğine ilişkin kızılötesi görüntü alınmasıyla operasyon başladı. Irak'ın kuzeyinden gelip Kasrik Boğazı ile Şenoba güzergâhlarını kullanan terörist grupları, Bestler-Dereler'de buluşup dinlenerek, ikmal sağladıktan sonra farklı noktalara dağılıyordu. Sıcak temasın sağlandığı ve teröristlerin ağır kayıp verdikleri iki grup, geçiş güvenliğini sağlayan öncü gruplardı.







ELEBAŞI OLAN ÜÇ TERÖRİST BÖLGEDE







Şırnak kırsalında, PKK'nın bölge sorumlusu dedikleri 3 teröristin bulunduğu belirlendi. Bunlardan biri sözde Botan sorumlusu İskan Akyüz. Bir mağarada kıstırılıp öldürülen teröristin Akyüz'ün doktoru olduğu tespit edildi. İskan Akyüz'ün cesedine ise ulaşılamadı. Akyüz'ün bombardıman sırasında parçalanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Üst düzey yetkili, "Cesedi parçalandı, bu yüzden ulaşamadık. 2-3 güne akıbeti belli olur. Bu terörist konuşmadan duramaz, telsiz kestirmelerinden sonuç çıkar" dedi. Güvenlik güçlerinin sahada karış karış aradığı bir diğer isim, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri saldırılarının talimatını veren 'Porsipi' kod adlı terörist. Bunun da bölgede çembere alındığı vurgulanıyor. PKK'nın en yaşlı mensubu olan sözde Diyarbakır sorumlusu 'Porsipi', yıllardır dağlarda talimatlar veriyor. 'Murat' kod adlı üçüncü terörist de bölgede. Yetkililer de sahadaki güvenlik güçleri de, "Üçünü de alacağız" diyor.







kaynak:sabah