

Güvenlik güçleri, sözde özerklik iddiasıyla kalkışmaya girişen bölücü terör örgütünü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi.



Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK üyeleri yakalanırken, İstanbul'da bitme noktasına gelen PKK'nın yeniden yapılanma sürecinde görevlendirmiş olduğu Şırnak Cizre nüfusuna kayıtlı Enver Güzen(22) isimli teröristte Terör Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.







kaynak:sabah