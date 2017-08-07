Batman'da teröristlerin sırt çantalarından cephanelik çıktı. Yol kontrolü yapan ekiplerin dikkatini çeken çantalar adli incelemeye alındı.

İKİ TANE SIRT ÇANTASI BULUNDU

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Batman-Kozluk karayolu üzerinde bulunan Beltepe bölgesinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi görevi esnasında, PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen terk edilmiş vaziyette 1 adet sırt çantası bulunmuş, bunun üzerine çevrede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde ikinci bir sırt çantası daha olduğu tespit edilmiştir.

ÇANTALARDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan inceleme neticesinde sırt çantaları içerisinde; 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet telsiz, 2 ayrı paket halinde 58 adet fişek M16, 4 adet fişek, 1 adet kasatura, 2 adet kaleşnikof şarjörü,4 adet deri şarjör kılıfı, 1 adet FM radio, 1 adet palaska ve bakım ipi, 12 adet büyük boy pil 4'ü bağlı,2 adet kalem pil, poşet içerisinde 100 gr. Beyaz madde (uyuşturucu olabileceği değerlendirilmiş), 1 adet kumanda, 1 adet 40 cm. uzunluğunda kablo, 1 adet siyah renk elektronik devre ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Adli makamların talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: haberinburada