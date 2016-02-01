

Alınan bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 10 Aralık 2015'te terör örgütü mensuplarınca kaçırılan polis memuru Kaya'nın Cizre'de tutulduğu yeri tespit etti.







SAĞLIK DURUMU İYİ







Kaya, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla örgütün elinden kurtarıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.