PKK'LILARIN KAÇIRDIĞI POLİS KURTARILDI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Ayhan Kaya, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 10 Aralık 2015'te terör örgütü mensuplarınca kaçırılan polis memuru Kaya'nın Cizre'de tutulduğu yeri tespit etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaya, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla örgütün elinden kurtarıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar