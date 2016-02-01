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pkk'lıların kaçırdığı polis kurtarıldı

PKK'LILARIN KAÇIRDIĞI POLİS KURTARILDI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Ayhan Kaya, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Tarih : 01 Şubat 2016, 09:49
Puan Ver : Pkk'lıların Kaçırdığı Polis Kurtarıldı(6/10)8


Alınan bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 10 Aralık 2015'te terör örgütü mensuplarınca kaçırılan polis memuru Kaya'nın Cizre'de tutulduğu yeri tespit etti.



SAĞLIK DURUMU İYİ



Kaya, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla örgütün elinden kurtarıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.








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