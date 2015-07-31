PKK'LILARIN HENDEK KAZDIĞI YOL HALA KAPALI
HAKKARİ'nin Sine Köprüsü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve devrilen direklerle kapattığı Hakkari-Çukurca Karayolu, halen ulaşıma açılmadı.
HAKKARİ'nin Sine Köprüsü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve devrilen direklerle kapattığı Hakkari-Çukurca Karayolu, halen ulaşıma açılmadı.
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