Teröristlerin gizlendiği evlerden çuval çuval amonyum nitrat bulundu. Genelkurmay Başkanlığı ise operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. TSK, Cizre'de 8, Silopi'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Silopi'de 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.



ŞIRNAK'ın sokağa çıkma yasağı süren Silopi İlçesi Başak Mahallesi'nde operasyonlar sürüyor.







Güvenlik güçler, teröristlerin girdiği evlerde yaptıkları aramada El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi.







PKK'lıların kullandıkları evlerde ve depolarda Amonyum Nitrat çuvallarının olduğu tespit edildi.







Öte yandan bölge halkına güvenlik güçleri tarafından yiyecek yardımı yapıldı.



GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA







Genelkurmay Başkanlığı ise dün yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Şırnak Cizre'de 8, Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi.







Genelkurmay'ın açıklaması şöyle:







Şırnak / Cizre'de devam eden operasyonda; sekiz bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonlarda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 195'dir.) İki el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.